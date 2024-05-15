В Реале определились, когда будет решено будущее двух ключевых ветеранов

Кроос и Модрич пока находятся в подвешенном состоянии.

Стало известно, когда определится будущее Луки Модрича и Тони Крооса, утверждает Marca.

Отметим, что контракты обоих ветеранов заканчиваются уже летом, а потому решение необходимо принять в ближайшее время.

Однако в клубе не планируют спешить, и судьба игроков будет решаться только после финала Лиги чемпионов. Как заверяет издание, это произойдет в кратчайшие сроки.

Руководство да и сами игроки не намерены устраивать мыльную оперу, а потому ожидается, что в последующие пару дней после финала пройдет встреча с Пересом и другими, на которой вопрос и будет решен.

Также издание утверждает, что ни Кроос, ни Модрич еще не уведомляли руководство Реала о том, чего они сами желают.

Ранее также тренер Алавеса отвесил Реалу солидный комплимент.

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