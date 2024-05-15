"Они могут ознаменовать собой эпоху": тренер Алавеса отвесил огромный комплимент Реалу

Главный тренер Алавеса Луис Гарсия отвесил мадридскому Реалу огромный комплимент.

Напомним, накануне подопечные Анчелотти разгромили Алавес, забив им пять безответных мячей.

Гарсия заявил, что Реал был лучше его во всем, однако тут сказывается и разница в уровне команды. Однако Реал может ознаменовать собой целую эпоху.

"Реал был лучше, вот и все. Есть большая разница в бюджете, и мы не смогли конкурировать, потому что нужно было сыграть идеально. Это лучшая команда в лиге. Дома мы смогли навязать борьбу, потому что действовали безупречно, а здесь они не дали нам достаточного количеств шансов

Всегда были команды, которые задавали тренды, и сейчас «Реал» превосходит их. Они могут ознаменовать собой эпоху.

Они поехали играть вторым составом в Сан-Себастьян и выиграли, затем поехали в Гранаду и выиграли 4:0", - приводит слова тренера AS.

Ранее также сообщалось, что Реал установил новый клубный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!