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Мудрика заменили в матче с Брайтоном из-за подозрения на сотрясение мозга

Украинец стал участником неприятного эпизода.
Сегодня, 22:40
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 34-го тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле принимает Челси.

С первых минут на поле появился Михаил Мудрик, однако он был заменен в конце первого тайма. У украинца подозрение на сотрясение мозга. 

Вместо него на 42-й минуте вышел Кристофер Нкунку.

Ранее сообщалось, что два игрока сборных Украины попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ.

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