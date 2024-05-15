Мудрика заменили в матче с Брайтоном из-за подозрения на сотрясение мозга
Украинец стал участником неприятного эпизода.
В рамках 34-го тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле принимает Челси.
С первых минут на поле появился Михаил Мудрик, однако он был заменен в конце первого тайма. У украинца подозрение на сотрясение мозга.
Вместо него на 42-й минуте вышел Кристофер Нкунку.
Ранее сообщалось, что два игрока сборных Украины попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ.
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