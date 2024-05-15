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Челси с травмированным Мудриком победил Брайтон и вошел в зону еврокубков

"Синие" близки к тому, чтобы спасти сезон.
Вчера, 23:52
Челси обыграл Брайтон / Getty Images
Челси обыграл Брайтон / Getty Images

В рамках перенесенного 34-го тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле принимал Челси.

В середине тайма подопечные Маурисио Почеттино открыли счет, а автором гола стал Коул Палмер.

В конце первого тайма украинский вингер Михаил Мудрик получил травму, из-за которой был заменен. У него подозрение на сотрясение мозга.

После перерыва Челси удвоил преимущество. Нкунку, который заменил Мудрика, реализовал свой момент.

Брайтон под руководством Роберто Де Дзерби сумел взломать оборону лондонской команде только в компенсированное время. Уэлбек отыграл один мяч, но Брайтон не сумел спастись.

Отметим, что за несколько минут до этого Джеймс получил прямую красную карточку.

Челси благодаря победе поднялся на шестое место, набрав 60 очков. В последнем туре "синие" сыграют против Борнмута.

Статистика матча Брайтон - Челси в рамках АПЛ

Брайтон - Челси 1:2
Голы: Уэлбэк, 90+8 - Палмер, 34, Нкунку, 64

Ожидаемые голы: 1.31 - 1.27
Владение мячом: 56% - 54%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 13 - 14

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