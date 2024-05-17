Ньюкасл хочет приобрести голкипера Арсенала

Английский Ньюкасл планирует усилить вратарское звено в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Telegraph, «сороки» хотят приобрести Аарона Рамсдейла из Арсенала. На эту сделку готовы выделить 15 млн фунтов стерлингов.

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Пока что, никаких предложений «канонирам» не поступало, но руководство Ньюкасла на 100% уверенно, что удастся достичь соглашения.

В этом сезоне Аарон провел лишь 11 матчей, 3 из которых «сухие». Рамсдейл уступил место в старте Давиду Раи.

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