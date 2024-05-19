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Футбол

В Австрии впервые за 10 лет сменился чемпион

Штурм Грац сумел обойти РБ Зальцбург.
Вчера, 22:23
Штурм Грац / Getty Images
Штурм Грац / Getty Images

Чемпионом Австрии стал Штурм Грац.

Футбольный клуб из одноименного города сумел прервать десятилетнюю гегемонию РБ Зальцбург и завоевать  чемпионский титул.

По итогам 32-х туров Штурм опередил "быков" на два очка. В последнем туре будущие чемпионы обыграли Аустрию со счетом 2:0, а Зальцбург разгромил ЛАСК 7:1.

Отметим, что последние десять розыгрышей чемпионата Австрии чемпионом становился именно Ред Булл.

Таким образом, Штурм подает напрямую в Лигу чемпионов, а Зальцбург начнет с квалификационных раундов.

Напомним, что чемпионом АПЛ стал Манчестер Сити.

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