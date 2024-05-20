Лидер Манчестер Сити - о том, почему Арсенал не выиграл АПЛ: Разница в менталитете

Полузащитник Манчестер Сити Родри поделился мыслями о чемпионской гонке с Арсеналом.

По словам испанца, "канониры" не смогли выиграть АПЛ, потому что им не хватало чемпионского менталитета.

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"Арсенал тоже заслужил победу в лиге, они провели невероятный сезон, но, я думаю, что разница в менталитете.

Когда они приехали сюда, играть с нами на Этихаде, я увидел их и сказал: "Да, они не хотят нас победить, им достаточно ничьей".

С нашим менталитетом мы бы так не поступили. И мы их догнали. В конце концов, если вы оставили нам одно очко, тогда мы выиграем последние семь-восемь матчей, несмотря на то, что это так трудно. Я думаю, что все сводится к менталитету", - сказал Родри.

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