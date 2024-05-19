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Манчестер Сити - первая команда в истории АПЛ, ставшая чемпионом четыре раза подряд

Невероятное достижение команды под руководством Пепа Гвардиолы.
Сегодня, 20:38
Кубок АПЛ / Getty Images
Кубок АПЛ / Getty Images

В рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч, в котором Манчестер Сити обыграл Вест Хэм со счетом 3:1.

Данная победа позволила манчестерскому коллективу завоевать чемпионство АПЛ по итогам ссезона-2023/24.

Стоит отметить, что для "горожан" данный титул стал уже четвертым подряд, что стало новым рекордом турнира, сообщает официальный аккаунт Премьер-лиги в Х.

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Ранее Сити повторил рекорд Манчестер Юнайтед, который в эпоху АПЛ дважды становился чемпионом три года подряд (1999-2001, 2007-2009).

Стоит отметить, что для Манчестер Сити данный титул стал восьмым в рамках АПЛ и десятым в высшем английском дивизионе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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