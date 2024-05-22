Левандовски - о Мбаппе в Реале: Страха нет

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски заявил, что не боится противостояния с Килианом Мбаппе.

Напомним, французский форвард летом должен присоединиться к Реалу, и поляк уверен, что "сливочным" понадобится время, чтобы сыграться с Мбаппе.

Левандовски заявил, что Барселона готова сразиться с любым соперником, а на старте следующего сезона у них должно быть преимущество.

"Официально пока ничего не сказано, но кажется, что все дороги ведут в Реал. Страха нет. Он невероятный игрок, и если он перейдет в Мадрид, это будет очень сильная команда.

Но наш менталитет должен таким: независимо от того, насколько хорош соперник, мы сможем его победить, если будем работать вместе как команда.

Мы должны быть готовы с первого матча, с первых минут, потому что Реалу наверняка понадобится время. Они не будут хорошо играть в начале турнира, будут терять очки, и мы должны этим воспользоваться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы обогнать. Как два сезона назад, когда были матчи, которые мы не смогли выиграть, но и не проиграли", - приводит слова нападающего Marca.

Ранее также сообщалось, что Макрон пытался убедить Переса отпустить Мбаппе на Олимпиаду.

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