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Футбол

УЕФА назвал, где состоятся следующие финалы еврокубков

Восточная Европа получила немало опций.
Сегодня, 15:28
Пушкаш Арена / Getty Images
Пушкаш Арена / Getty Images

В среду, 22 мая, исполком УЕФА решил, где пройдут несколько следующих финалов еврокубков.

Таким образом следующий финал Лиги чемпионов приймет Пушкаш Арена в Будапеште, а вот место проведения финала сезона-2026/27 будет объявлено осенью, когда УЕФА получит планы реконструкции Сан-Сиро.

Финал Лиги Европы примет стадион Бешикташ в Стамбуле, а через год финал турнира состоится во Франкфурте.

Интересно, что в 2027 году Бешикташ примет уже финал Лиги конференций. А в следующем сезоне эта роль достанется Реб Булл Арене в Лейпциге.

Напомним, что сегодня состоится финал Лиги Европы между Байером и Аталантой.

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