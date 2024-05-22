УЕФА назвал, где состоятся следующие финалы еврокубков
Восточная Европа получила немало опций.
В среду, 22 мая, исполком УЕФА решил, где пройдут несколько следующих финалов еврокубков.
Таким образом следующий финал Лиги чемпионов приймет Пушкаш Арена в Будапеште, а вот место проведения финала сезона-2026/27 будет объявлено осенью, когда УЕФА получит планы реконструкции Сан-Сиро.
Финал Лиги Европы примет стадион Бешикташ в Стамбуле, а через год финал турнира состоится во Франкфурте.
Интересно, что в 2027 году Бешикташ примет уже финал Лиги конференций. А в следующем сезоне эта роль достанется Реб Булл Арене в Лейпциге.
Напомним, что сегодня состоится финал Лиги Европы между Байером и Аталантой.
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