Довбик - в топ-5 лучших трансферов сезона-2023/24 от авторитетного издания

Переход украинца в Жирону был отмечен зарубежными журналистами

Известное британское издание GOAL опубликовало топ лучших трансферов сезона-2023/24.

В список вошел 21 переход на правах аренды или полноценного трансфера. Среди них нашлось место переходу Артема Довбика в Жирону, который занял 4 место.

Также в топ-5 попали Виктор Бонифейс, Алекс Гримальдо, Пьер-Эмерик Аубамеянг и конкурент Довбика за звание лучшего бомбардира Ла Лиги Александр Сёрлот.

Топ лучших переходов по итогам сезона-2023/24 от GOAL

Алекс Гримальдо (Байер) - свободный агент Пьер-Эмерик Аубамеянг (Марсель) - свободный агент Александр Серлот (Вильярреал) - 8,5 млн фунтов Артем Довбик (Жирона) - 6,6 млн фунтов Виктор Бонифейс (Байер) - 17 млн фунтов Виктор Дьокереш (Спортинг) - 17 млн фунтов Маркус Тюрам (Интер) - свободный агент Джуд Беллингем (Реал) - 88 млн фунтов Риккардо Калафьори (Болонья) - 3,4 млн фунтов Гранит Джака (Байер) - 21,4 млн фунтов Янн Зоммер (Интер) - 5,8 млн фунтов Кристиан Пулишич (Милан) - 17,1 млн фунтов Иско (Реал Бетис) - свободный агент Гарри Кейн (Бавария) - 85,5 млн фунтов Деклан Райс (Арсенал) - 105 млн фунтов Коул Палмер (Челси) - 42,5 млн фунтов Алексис МакАллистер (Ливерпуль) - 35,3 млн фунтов Лои Опенда (РБ Лейпциг) - 36,8 млн фунтов Йерди Шаутен (ПСВ) - 10,3 млн фунтов Хави Симонс (РБ Лейпциг) - аренда Сержиньо Дест (ПСВ) - аренда

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