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Довбик - в топ-5 лучших трансферов сезона-2023/24 от авторитетного издания

Переход украинца в Жирону был отмечен зарубежными журналистами
Сегодня, 17:27
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Известное британское издание GOAL опубликовало топ лучших трансферов сезона-2023/24.

В список вошел 21 переход на правах аренды или полноценного трансфера. Среди них нашлось место переходу Артема Довбика в Жирону, который занял 4 место.

Также в топ-5 попали Виктор Бонифейс, Алекс Гримальдо, Пьер-Эмерик Аубамеянг и конкурент Довбика за звание лучшего бомбардира Ла Лиги Александр Сёрлот.

Топ лучших переходов по итогам сезона-2023/24 от GOAL

  1. Алекс Гримальдо (Байер) - свободный агент
  2. Пьер-Эмерик Аубамеянг (Марсель) - свободный агент
  3. Александр Серлот (Вильярреал) - 8,5 млн фунтов
  4. Артем Довбик (Жирона) - 6,6 млн фунтов
  5. Виктор Бонифейс (Байер) - 17 млн фунтов
  6. Виктор Дьокереш (Спортинг) - 17 млн фунтов 
  7. Маркус Тюрам (Интер) - свободный агент
  8. Джуд Беллингем (Реал) - 88 млн фунтов
  9. Риккардо Калафьори (Болонья) - 3,4 млн фунтов
  10. Гранит Джака (Байер) - 21,4 млн фунтов 
  11. Янн Зоммер (Интер) - 5,8 млн фунтов
  12. Кристиан Пулишич (Милан) - 17,1 млн фунтов 
  13. Иско (Реал Бетис) - свободный агент
  14. Гарри Кейн (Бавария) - 85,5 млн фунтов
  15. Деклан Райс (Арсенал) - 105 млн фунтов
  16. Коул Палмер (Челси) - 42,5 млн фунтов
  17. Алексис МакАллистер (Ливерпуль) - 35,3 млн фунтов
  18. Лои Опенда (РБ Лейпциг) - 36,8 млн фунтов
  19. Йерди Шаутен (ПСВ) - 10,3 млн фунтов
  20. Хави Симонс (РБ Лейпциг) - аренда 
  21. Сержиньо Дест (ПСВ) - аренда

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

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