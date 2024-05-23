Италия объявила предварительную заявку на Евро-2024

Сборная Италии объявила предварительную заявку на Чемпионат Европы-2024 на полях Германии.

Главный тренер Лучано Спалетти «Скуадры Адзурри» вызвал на сбор перед турниром 30 футболистов, из которых на сами соревнования поедут лишь 26 игроков.

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Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гуельмо Викарио (Тоттенхэм)

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все - Интер), Риккардо Калафьори (Болонья), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба - Торино), Андреа Камбьязо (Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Джанлука Манчини (Рома), Джорджо Скальвини (Аталанта)

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - Интер), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - Рома), Самуэле Риччи (Торино), Майкл Фолоруншо (Верона), Николо Фаджоли (Ювентус), Жоржиньо (Арсенал)

Нападающие: Федерико Кьеза (Ювентус), Стефан Эль-Шаарави (Рома), Риккардо Орсолини (Болонья), Джакомо Распадори (Наполи), Матео Ретеги (Дженоа), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттиа Дзакканьи (Лацио)

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