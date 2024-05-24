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Мбаппе приобрел особняк в Мадриде

Переход в стан "сливочных" уже не за горами.
Сегодня, 11:19
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который подтвердил, что останется в клубе до конца сезона, приобрел недвижимость в Мадриде. Об этом сообщает La Razon.

Французский футболист купил особняк в районе Ла Моралеха за 18 миллионов евро, оформив сделку еще во вторник. Выбор дома обусловлен близостью к тренировочной базе Реала, всего в 5 минутах езды.

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Слухи указывают на возможный переход Мбаппе в мадридский Реал, о чем могут объявить после финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Напомним, по итогам прошлого сезона 25-летний француз провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 10 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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