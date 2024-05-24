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Артета намерен продать Парти и уже даже нашел ему замену

Продажа ганца даже примерно не перекроет траты на новый трансфер.
Сегодня, 18:19
Тома Парти / Getty Images
Тома Парти / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен продать Тома Парти, пишет teamtalk, ссылаясь на многочисленные источники.

Микель Артета уже лично сообщил о планах клуба ганскому хавбеку, который остался недоволен. Парти убежден, что еще может принести Арсеналу пользу.

Однако летом клуб все равно попробует его продать. В услугах полузащитника заинтересованы Барселона и Фенербахче, Трансфермаркт оценивает его в 20 млн евро.

Также "канониры" уже решили, кем заменят 30-летнего ганца, летом Арсенал попробует убедить Астон Виллу отпустить Дугласа Луиса.

26-летний бразилец только Трансфермартом оценивается в 70 млн евро, бирмингемцы же могут потребовать еще больше. Некоторые источники в клубе считают около 100 млн евро справедивой ценой.

Ранее также сообщалось, что ряд английских клубов следит за украинским игроком.

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