Артета намерен продать Парти и уже даже нашел ему замену

Продажа ганца даже примерно не перекроет траты на новый трансфер.

Лондонский Арсенал намерен продать Тома Парти, пишет teamtalk, ссылаясь на многочисленные источники.

Микель Артета уже лично сообщил о планах клуба ганскому хавбеку, который остался недоволен. Парти убежден, что еще может принести Арсеналу пользу.

Однако летом клуб все равно попробует его продать. В услугах полузащитника заинтересованы Барселона и Фенербахче, Трансфермаркт оценивает его в 20 млн евро.

Также "канониры" уже решили, кем заменят 30-летнего ганца, летом Арсенал попробует убедить Астон Виллу отпустить Дугласа Луиса.

26-летний бразилец только Трансфермартом оценивается в 70 млн евро, бирмингемцы же могут потребовать еще больше. Некоторые источники в клубе считают около 100 млн евро справедивой ценой.

Ранее также сообщалось, что ряд английских клубов следит за украинским игроком.

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