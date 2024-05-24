Ряд клубов АПЛ нацелились на подписание Цыганкова

Вингер Жироны Виктор Цыганков попал в сферу интересов клубов АПЛ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонский коллектив еще не принял решения касаемо будущего своего игрока. Вероятно, летом решится судьба украинца.

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Напомним, действующий контракт Цыганкова с Жироной рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника шесть голов и шесть ассистов в 29 матчах Ла Лиги.

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