Малиновский отличился голом за Дженоа впервые за 3,5 месяца

Половину этого времени украинец провел в лазарете.

В пятницу, 24 мая, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис в рамках 38-го тура итальянской Серии А сошлись Дженоа и Болонья.

В стартовом составе "грифонов" появился Руслан Малиновский. И он сразу же отметился забитым голом.

На 13-й минуте Аарон Мартин с фланга покатил мяч в центр на линию штрафной, куда набегали Мортен Френдруп и Малиновский.

Датчанин любезно уступил украинцу право нанести удар: Руслан пробил в касание в дальний угол, а мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот Федерико Равальи.

Источник: Getty Images

Стоит отметить, что для 31-летнего украинца данное взятие ворот стало первым с 11 февраля, когда он помог Дженоа разгромить Аталанту со счетом 4:1.

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Примечательно, что в том же матче Малиновский последний раз выходил на футбольное поле с первых минут в составе команды Альберто Джилардино. После череды выходов на замену полузащитник получил травму, из-за которой пропустил полтора месяца.

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