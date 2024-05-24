Цыганков и Довбик организовали три гола Жироны в первом тайме матча против Гранады
В пятницу, 24 мая, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи в матче 38-го тура испанской Ла Лиги встретились Жирона и Гранада.
Виктор Цыганков и Артем Довбик традиционно попали в стартовый состав каталонцев. И по итогам первого тайма именно действия украинского дуэта позволили команде Мичела уйти на перерыв при комфортном преимуществе в три гола.
На 30-й минуте Цыганков исполнил голевой навес на Эрика Гарсию, а спустя несколько минут Мигель Гутьеррес ассистировал украинскому вингеру. Стоит отметить, что оба своих результативных действия Виктор совершил нерабочей правой ногой.
Видео голевой передачи Виктора Цыганкова:
Видео гола Виктора Цыганкова:
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А уже в самой концовке тайма Жирона заработала право на пенальти, который Довбик уверенно реализовал.
Видео гола Артем Довбика:
Теперь форвард отстает всего на один гол от Александера Серлота из Вильярреала, который лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании с 23 результативными ударами.
Напомним, что немногим ранее первым голом за три с половиной месяца отличился хавбек Дженоа Руслан Малиновский, поразивший ворота Болоньи.
Источник: MEGOGO
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