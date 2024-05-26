"Всему свое время": Мбаппе в ближайшее время объявит свой новый клуб
Француз призвал СМИ не торопить события.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался на тему того, где он продолжит свою карьеру.
"Всему свое время. Я объявлю о своем следующем клубе вовремя. Осталось всего несколько дней, так что проблем нет".
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"Перед Евро? Не знаю, осталось еще несколько шагов", – заявил французский футболист в интервью GFFN.
Напомним, с 1 июля Мбаппе станет свободным агентом. Вероятно, он продолжит карьеру в Реале.
В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 27 голов и 7 ассистов в 29 матчах Лиги 1.
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