Боруссия организует прощальный матч для своих легенд

Дортмундская Боруссия объявила о проведении прощального матча для двух экс-игроков клуба.

7 сентября на Сигнал Идуна Парк пройдет прощальный поединок для Якуба Блащиковски и Лукаша Пищека.

Напомним, что Блащиковски играл за "шмелей" с 2006 по 2015 год, а Пищек - с 2010 по 2021 год. Вместе с клубом они дважды становились чемпионами Германии.

Якуб закончил футбольную карьеру еще в прошлом году, а Лукаш - только в этом.

Ранее также сообщалось, что легенда Интера получит работу в бывшем клубе.

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