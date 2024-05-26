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Боруссия организует прощальный матч для своих легенд

Клуб уважит Якуба Блащиковски и Лукаша Пищека.
26 мая, 21:40
bvb.de
bvb.de

Дортмундская Боруссия объявила о проведении прощального матча для двух экс-игроков клуба.

7 сентября на Сигнал Идуна Парк пройдет прощальный поединок для Якуба Блащиковски и Лукаша Пищека.

Напомним, что Блащиковски играл за "шмелей" с 2006 по 2015 год, а Пищек - с 2010 по 2021 год. Вместе с клубом они дважды становились чемпионами Германии.

Якуб закончил футбольную карьеру еще в прошлом году, а Лукаш - только в этом.

Ранее также сообщалось, что легенда Интера получит работу в бывшем клубе.

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