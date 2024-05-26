iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Интера планирует начать летом тренерскую карьеру

Ханданович вернется в стан "нерадзурри".
26 мая, 20:44
Самир Ханданович / Getty Images
Самир Ханданович / Getty Images

Бывший вратарь миланского Интера Самир Ханданович летом начнет тренерскую карьеру, пишет инсайдер Николо Скира.

Также инсайдер утверждает, что Интер готов предоставить Ханановичу первое место работы, летом он возглавит одну из молодежных команд.

Напомним, что словенец выступал за "нерадзурри" с 2012 по 2023 год, проведя в клубе 455 матчей.

Вместе с клубом Ханданович выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии. Также участвовал с командой в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Милан определился с новым тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Самир Ханданович

Статьи по теме

Ханданович возвращается в Интер Ханданович возвращается в Интер
Легенда Интера собирается завершить карьеру Легенда Интера собирается завершить карьеру
Интер в стиле "Барби" объявил о назначении нового капитана Интер в стиле "Барби" объявил о назначении нового капитана
Чистка под Трубина?: Интер попрощался с двумя вратарями Чистка под Трубина?: Интер попрощался с двумя вратарями
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:20
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Другие страны13:13
Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий
ММА12:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа12:39
"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси
Евро-202412:12
Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав
Бокс11:54
Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном
Формула 111:46
Альпин рассматривает отстранение Окона от Гран-при Канады
Киберспорт11:31
Еволюція кіберспорту: від хобі до професійної галузі
Европа11:21
Бавария может усилиться одним из самых перспективных испанских вингеров
Формула 111:17
Хэмилтон - о Монако: Это была одна из самых скучных гонок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK