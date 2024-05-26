Легенда Интера планирует начать летом тренерскую карьеру

Бывший вратарь миланского Интера Самир Ханданович летом начнет тренерскую карьеру, пишет инсайдер Николо Скира.

Также инсайдер утверждает, что Интер готов предоставить Ханановичу первое место работы, летом он возглавит одну из молодежных команд.

Напомним, что словенец выступал за "нерадзурри" с 2012 по 2023 год, проведя в клубе 455 матчей.

Вместе с клубом Ханданович выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии. Также участвовал с командой в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Милан определился с новым тренером.

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