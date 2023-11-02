Однако что именно будет делать словенец в клубе пока неизвестно.

Самир Ханданович возвращается в Интер, пишет tuttomercatoweb.

Словенский экс-голкипер займет какуцюю-то должность в клубе, пока еще неизвестно, какую точно.

Издание предлагает два варианта: либо Самир станет советником клуба и связующим звеном между руководством и голкиперами, либо же скаутом в Восточной Европе, либо скаутом.

Ханданович может работать скаутом в Восточной Европе. Спортивный директор Интера лишь признался, что бывший вратарь станет частью какого-то нового проекта "нерадзурри".

Ранее также сообщалось, что МЮ планирует купить форварда этой зимой.

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