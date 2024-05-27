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Капитан Наполи хочет покинуть клуб

Джованни Ди Лоренцо попросил о трансфере.
Вчера, 00:50
Джованни Ди Лоренцо / Getty Images
Джованни Ди Лоренцо / Getty Images

Капитан Наполи Джованни Ди Лоренцо хочет покинуть Наполи, утверждает FC Inter 1908.

Итальянский защитник, вероятно, провел последний сезон в футболке неаполитанского клуба. После матча с Лечче он сообщил клубу о своем желании.

При этом у 30-летнего защитника есть контракт, рассчитаный до 2028 года. Трансфермаркт оценивает Ди Лорецно в 18 млн евро, так что некоторую сумму Наполи все же заработает.

При этом издание пишет, что есть некоторая вероятность, что новый тренер клуба сможет переубедить итальянца, но в данный момент Ди Лоренцо хочет уйти.

На протяжении некоторого времени за Ди Лоренцо следит Интер. Атлетико он тоже интересен.

Ранее также Эмполи удалось сохранить место в Серии А.

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