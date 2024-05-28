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"Ты сделал это!": легенда сборной Украины поздравил украинца, который играл в россии

Воронин обратился к бывшему одноклубнику.
Вчера, 22:00
Иван Ордец / Getty Images
Иван Ордец / Getty Images

В рамках переходных игр за участие в Бундеслиге Фортуна встречалась с Бохумом.

Первый поединок Фортуна добыла разгромную победу (3:0), но во  ответной встречи Бохум победил с аналогичным счетом, а затем прошел соперника по серии пенальти.

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Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Воронин поздравил украинца Ивана Ордеца, который выступает за Бохум:

"Ты сделал это!".

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Иван Ордец несколько месяцев продолжал жить в москве, где числился в составе динамо.

Ранее известный футболист резко отреагировал на заявление Зинченко о готовности воевать.

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