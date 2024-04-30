"Вам от России прилетит": чемпионка Украины пригрозила днепрянам обстрелом

Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова стала героине скандала.

22-летняя спортсменка публично оскорбила украинцев, назвав их "пустым местом".

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Также Алсу с восторгом призвала к новым ракетным ударам России по родному городу - Днепру.

Мать Алейниковой, Дина Мифтахутдинова, выигрывала серебро Олимпиады-1996 в академической гребле.

В 2020 году она стала депутатом Днепропетровского областного совета 8-го созыва от партии "Слуга народа".

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