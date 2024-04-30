"Вам от России прилетит": чемпионка Украины пригрозила днепрянам обстрелом
Алсу Алейникова оскорбила украинских граждан.
Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова стала героине скандала.
22-летняя спортсменка публично оскорбила украинцев, назвав их "пустым местом".
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Также Алсу с восторгом призвала к новым ракетным ударам России по родному городу - Днепру.
Мать Алейниковой, Дина Мифтахутдинова, выигрывала серебро Олимпиады-1996 в академической гребле.
В 2020 году она стала депутатом Днепропетровского областного совета 8-го созыва от партии "Слуга народа".
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