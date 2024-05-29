Форвард Боруссии рассказал о своих ожиданиях в финале ЛЧ

Нападающий Боруссии Никлас Фюллькруг заявил, что хочет получить трофей Лиги чемпионов и выиграть Евро-2024.

Об этом форвард рассказал, когда его спросили о противостоянии Марко Ройса и Тони Крооса в предстоящем финале. Напомним, оба игрока сыграют последний матч за свои клубы.

"Кроос и Ройс - оба легенды и провели невероятную карьеру. Они оба заслуживают победы.

И в обычной ситуации я бы сказал вам, что Кроос заслуживает Лиги чемпионов, потому что, на мой взгляд, это один из лучших игроков в истории. Но этот финал... Конечно, я надеюсь, что Марко выиграет его.

Я бы согласился на то, чтобы Ройс победил в Лиге чемпионов, а Кроос – на Евро-2024. Тогда я выиграю оба трофея", - цитирует шутку Фюллькруга Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Боруссии сильно досталось от своих фанатов.

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