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Футбол

"Новый минимум на шкале жадности": В Германии жестко осудили новое партнерство Боруссии

Фанатам не понравилось сотрудничество с оружейной компанией.
Вчера, 21:32
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Немецкие болельщики не только раскритиковали новое партнерство дортмундской Боруссии, пишет Sky Sport Deutschland.

"ШМели" заключили соглашение с группой оборонных и технологических компаний Rheinmetall AG.

Фанатская организация Unsere Kurve назвала это новым минимум на шкале жадности и призвала клуб расторгнуть сделку.

"Не только обсуждение вопроса об инвесторах дало понять, что моральные нормы не имеют значения в футбольном бизнесе, – эта сделка устанавливает новый минимум на, казалось бы, не имеющей предела шкале жадности. Даже фиговый листок предполагаемого участия фанатов не меняет этого", – сказал Йост Петер, руководитель Unsere Kurve.

Такеж Боруссии досталось и от Немецкого общества мира, где шокированы тем, что футбольный клуб сотрудничает с компанией, которая производит оружие.

Ранее также Хуммельс прокомментировал свое будущее.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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