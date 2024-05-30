Тренер Аталанты назвал желаемого соперника в матче за Суперкубок УЕФА

Джан Пьеро Гасперини хочет попробовать свои силы против на бумаге более сильного оппонента.

Наставник итальянской Аталанты, которая стала победителем Лиги Европы, Джан Пьеро Гасперини рассказал, с кем он желает встретиться в матче за Суперкубок УЕФА.

По словам итальянского специалиста, желаемым соперником для него является мадридский Реал.

«Надеюсь за Суперкубок Европы мы будем играть с Реалом.

Мы ничего не имеем против Боруссии, мы с ней несколько лет назад встречались в Лиге Европы, но финал Суперкубка Европы в Варшаве, 14-го августа с Реалом, станет самым престижным из всех возможных вариантов", - резюмировал Гасперини.

Отметим, что финал Лиги Чемпионов состоится уже 1 июня в 22:00.

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