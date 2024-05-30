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Сент-Этьен - Мец 2:1: обзор матча и результат игры 30.05.2024

"Святые" стали на шаг ближе к возвращению в элиту французского футбола.
Вчера, 23:37
Сент-Этьен - Мец / Getty Images
Сент-Этьен - Мец / Getty Images

В четверг, 30 мая, на Стад Жоффруа-Гишар состоялся первый матч финала плей-офф за место в Лиге 1, в котором Сент-Этьен принимал Мец.

На 19-й минуте поединка представитель второго по силе дивизиона вышел вперед благодаря голу Ибрагима Сиссоко.

Однако, несмотря на преимущество "святых", на перерыв команды ушли при равном счете, ведь голом в раздевалку отличился Исмаэль Траоре.

После перерыва "зеленые" продолжили доминировать, но очень долго никто не мог забить победный гол.

И лишь за десять минут до конца встречи Ирвин Кардона отправил второй мяч в ворота гостей и, как оказалось, принес своей команде победу.

Ответный матч пройдет в воскресенье, 2 мая, на поле Меца.

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Статистика матча Сент-Этьен - Мец финала плей-офф Лиги 1

Сент-Этьен - Мец 2:1
Голы: Сиссоко, 19, Кардона, 81 - Траоре, 45.

Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 0.17
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 15 - 5
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 16 - 10

Сент-Этьен: Ларсоннер - Макон (Аппиа, 73), Батубинсика, Над, Петро - Тардье, Кардона (Мбуку, 85), Муффек (Фомба, 80), Шамбост, Кафаро (Бентайг, 85) - Сиссоко.

Мец: Укиджа - Колен, Траоре, Сане, Юдоль - Жан-Жак, Н'Дорам, Камара (Атта, 90) - Сабали (Ван Ден Керкгоф, 42), Микаутадзе, Диалло (Ламкель Зе, 73).

Предупреждения: Макон, Сиссоко - Н'Дорам.

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