Сент-Этьен - Мец 2:1: обзор матча и результат игры 30.05.2024
В четверг, 30 мая, на Стад Жоффруа-Гишар состоялся первый матч финала плей-офф за место в Лиге 1, в котором Сент-Этьен принимал Мец.
На 19-й минуте поединка представитель второго по силе дивизиона вышел вперед благодаря голу Ибрагима Сиссоко.
Однако, несмотря на преимущество "святых", на перерыв команды ушли при равном счете, ведь голом в раздевалку отличился Исмаэль Траоре.
После перерыва "зеленые" продолжили доминировать, но очень долго никто не мог забить победный гол.
И лишь за десять минут до конца встречи Ирвин Кардона отправил второй мяч в ворота гостей и, как оказалось, принес своей команде победу.
Ответный матч пройдет в воскресенье, 2 мая, на поле Меца.
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Статистика матча Сент-Этьен - Мец финала плей-офф Лиги 1
Сент-Этьен - Мец 2:1
Голы: Сиссоко, 19, Кардона, 81 - Траоре, 45.
Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 0.17
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 15 - 5
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 16 - 10
Сент-Этьен: Ларсоннер - Макон (Аппиа, 73), Батубинсика, Над, Петро - Тардье, Кардона (Мбуку, 85), Муффек (Фомба, 80), Шамбост, Кафаро (Бентайг, 85) - Сиссоко.
Мец: Укиджа - Колен, Траоре, Сане, Юдоль - Жан-Жак, Н'Дорам, Камара (Атта, 90) - Сабали (Ван Ден Керкгоф, 42), Микаутадзе, Диалло (Ламкель Зе, 73).
Предупреждения: Макон, Сиссоко - Н'Дорам.
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