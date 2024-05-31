Анчелотти - о Золотом мяче: Будет борьба между Винисиусом и Беллингемом

Итальянец считает, что все решится в международных турнирах.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти дал свой прогноз на Золотой мяч в этом году.

По мнению итальянца, главными фаворитами являются Винисиус и Джуд Беллингем, а все решат достижения на международной арене.

"В этом сезоне будет борьба между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что произойдет в финале Лиги чемпионов, на Евро и Кубке Америки.

У Винисиуса есть шанс. И у Беллингема тоже", - приводит слова специалиста AS.

Ранее также сообщалось, что Реал может потерять одного из своих лидеров.

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