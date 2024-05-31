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Лидер Реала может перейти в Манчестер Сити

Родриго попал в сферу интересов "горожан".
Сегодня, 08:39
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Манчестер Сити проявляет интерес к нападающему Реала Родриго. Об этом сообщает издание Marca.

Английский клуб следит за бразильским вингером, учитывая возможный трансфер Килиана Мбаппе, который может вызвать недовольство некоторых игроков мадридцев своей новой ролью.

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"Сливочные" спокойно воспринимают ситуацию вокруг Родриго и других игроков, сосредоточив внимание на продлении контрактов с Лукасом Васкесом и Лукой Модричем.

При этом, решения о будущем остальных футболистов будут приниматься позже.

В уже минувшем сезоне на счету 23-летнего бразильца 10 голов и 5 ассистов в 34 матчах Ла Лиги.

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