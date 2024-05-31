Лидер Реала может перейти в Манчестер Сити

Манчестер Сити проявляет интерес к нападающему Реала Родриго. Об этом сообщает издание Marca.

Английский клуб следит за бразильским вингером, учитывая возможный трансфер Килиана Мбаппе, который может вызвать недовольство некоторых игроков мадридцев своей новой ролью.

Читай также: Звезда мадридского Реала может задуматься о переходе в другой клуб

"Сливочные" спокойно воспринимают ситуацию вокруг Родриго и других игроков, сосредоточив внимание на продлении контрактов с Лукасом Васкесом и Лукой Модричем.

При этом, решения о будущем остальных футболистов будут приниматься позже.

В уже минувшем сезоне на счету 23-летнего бразильца 10 голов и 5 ассистов в 34 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!