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Гендиректор Боруссии заявил, что клуб намерен изменить свою трансферную политику

"Шмели" готовы тратить деньги на рынке.
Сегодня, 12:50
Ханс-Йоахим Ватцке / Getty Images
Ханс-Йоахим Ватцке / Getty Images

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб сменит трансферную стратегию.

Теперь "шмели" не будут бояться вкладывать серьезные суммы во входящие трансферы, ставя профицит бюджета во главу угла.

"Мы не можем просто взять и выложить 100 миллионов евро. Но мы собираемся тратить на трансферы значительно больше, чем заработаем на них. Это новый подход для нас", – разъяснил Ватцке в интервью Bild.

Однако при этом функционер отметил, что фанатам не стоит ждать трансферов, как переход Кейна в Баварию. Боруссия не такой богатый клуб и не может позволить себе отдавать огромные суммы за одного игрока.

Однако в целом клуб пообещал быть агрессивней на трансферном рынке, чтобы вернуть Боруссию на вершину Бундеслиги.

Ранее также сообщалось, что Челси снова придется продавать воспитанников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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