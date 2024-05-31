Глава PFA заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго заявил, что игроки готовы к забастовке из-за перегруженного календаря.

Об этом чиновник заявил на собрании о нагрузке и восстановление игроков в прошедшем сезоне, проводимом совместно с мировым профсоюзом игроков FIFpro.

"Я могу рассказать вам ситуацию, произошедшую всего 10 дней назад. Я был в раздевалке, где игроки пострадали от перегрузок, и сказал: "Я рад быть здесь и поднять эту тему, но в конечном итоге все зависит от вас. Как далеко вы хотели бы зайти?"

Некоторые из них ответили: "Мне это не нравится, мы могли бы устроить забастовку". Кто-то сказал: "В чем смысл такого календаря? Да, я миллионер, но у меня даже нет времени тратить деньги", – цитирует Моланго BBC.

Ранее PFA уже угрожала судом FIFA на фоне расширения клубного чемпионата мира. Тогда организацию обвинили в том, что она заботиться лишь о своих доходах, плюя на здоровье игроков.

Ранее также сообщалось, что Монако не будет защищать своего игрока, который выступил против акцию гомофобии.

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