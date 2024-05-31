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Два украинца попали в топ-10 самых дорогих молодых вратарей за пределами топ-7 лиг

Александр Сапутин и Дмитрий Ледвий были высоко оценены.
Вчера, 17:59
Дмитрий Ледвий / Рух Львов
Дмитрий Ледвий / Рух Львов

Центр спортивных исследований CIES выпустил рейтинг топ-10 самых дорогих голкиперов в возрасте до 21 года за пределами топ-7 лиг, в который попали двое украинцев.

Возглавил список американский вратарь Крис Брэйди из местного Чикаго Файр, которого оценили в 8,7 млн евро. 

Четвертое место занял Александр Сапутин из Зари со стоимостью 5,9 млн евро, девятую строчку занял Дмитрий Ледвий из Руха - 2,8 млн евро.

Ранее стало известно, что Анатолий Трубин и Андрей Лунин попали в топ-10 самых дорогих вратарей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Сапутин Дмитрий Ледвий

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