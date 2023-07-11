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Заря подписала новый контракт с талантливым вратарем

Александр Сапутин согласился на предложение продлить сотрудничество с луганским клубом.
Сегодня, 20:06
Александр Сапутин / ФК Заря
Александр Сапутин / ФК Заря

Луганская Заря продлила контракт с молодым вратарем Александром Сапутиным, сообщают социальные сети клуба.

Новая сделка "черно-белых" с 19-летним украинцем рассчитана до лета 2025 года.

Александр Сапутин - воспитанник Днепра, за который он так и не успел дебютировать. Летом 2020 года голкипер перебрался в Зарю на правах свободного агента.

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До 2023 года он считался запасным вратарем, однако после травмы Дмитрия Мацапуры он занял место в воротах луганчан.

Во второй части сезона-2022/23 он принял участие в 15 матчах УПЛ, в которых пропустил 12 голов, а также сыграл на "ноль" 8 раз.

Напомним, что ранее Заря продлила контракты с двумя игроками основного состава команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск Александр Сапутин

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