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Заря продлила контракты с двумя игроками основного состава

"Черно-белые" работают над тем, чтобы сохранить костяк команды перед следующим сезоном.
Сегодня, 16:27
Заря Луганск / ФК Заря
Заря Луганск / ФК Заря

Луганская Заря подписала новые контракты с двумя игроками основного состава команды Ненада Лалатовича.

Согласно с социальными сетями "черно-белых", клуб подписал новые сделки с Богданом Бутко и Вячеславом Чурко.

Луганский коллектив не сообщил длительность новых контрактов игроков.

Но если верить Transfermarkt, то и Бутко, и Чурко подписали однолетние контракты, рассчитанные до лета 2024 года.

Напомним, что ранее одно известное итальянское издание отметило голкипера Зари Александра Сапутина, который попал в список номинантов на премию Golden Boy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Богдан Бутко Заря Луганск Вячеслав Чурко

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