Заря продлила контракты с двумя игроками основного состава

"Черно-белые" работают над тем, чтобы сохранить костяк команды перед следующим сезоном.

Луганская Заря подписала новые контракты с двумя игроками основного состава команды Ненада Лалатовича.

Согласно с социальными сетями "черно-белых", клуб подписал новые сделки с Богданом Бутко и Вячеславом Чурко.

Луганский коллектив не сообщил длительность новых контрактов игроков.

Но если верить Transfermarkt, то и Бутко, и Чурко подписали однолетние контракты, рассчитанные до лета 2024 года.

«Зоря» продовжила контракти



Луганська «Зоря» активно працює на підсилення складу. Одна зі складових – подовження контрактів з тими гравцями, в яких вони спливають. pic.twitter.com/1KhDMC4KQ2 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 7, 2023

Напомним, что ранее одно известное итальянское издание отметило голкипера Зари Александра Сапутина, который попал в список номинантов на премию Golden Boy.