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Заря снова арендовала игрока, который трижды перенес остановку сердца

Клубы сумели договориться о еще одном арендном соглашении защитника.
Сегодня, 16:44
Олег Данченко / ФК Заря
Олег Данченко / ФК Заря

Луганская Заря в своих социальных сетях объявила о том, что Олег Данченко возвращается в команду.

"Черно-белые" договорились с афинским АЕКом о еще одной годичной аренде 28-летнего защитника.

"Еще одна хорошая новость для всех болельщиков луганской Зари. Наша команда еще на год продлила аренду защитника Олега Данченко. Поздравляем Олега с этим, желаем здоровья и хороших матчей в составе "черно-белых"!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Заря арендовала Данченко еще в январе 2022 года, но из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину, его дебют был отложен на полгода.

А в феврале этого года во время тренировки футболист пережил инфаркт - его сердце останавливалось три раза.

Сразу после инцидента Данченко вернулся в Грецию, где проходил реабилитацию, тем самым полностью пропустив вторую часть сезона УПЛ-2022/23, по итогам которой Заря стала бронзовым призером.

В составе луганского клуба защитник провел 17 матчей, отличившись одной голевой передачей. Стоит отметить, что контракт Олега Данченко с АЕКом истекает летом 2024 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск Олег Данченко АЕК Афины

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