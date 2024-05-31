Наполи нашел нового главного тренера

"Партенопейцы" договорились о подписании контракта с Антонио Конте.

Итальянский Наполи заполнил вакантную должность главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо,"партенопейцы" назначат на пост наставника взрослой команды 54-летнего Антонио Конте. Итальянский специалист подпишет контракт до конца июня 2027 года.

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Все детали сделки согласованы. Финансовые условия договоренностей между неаполитанцами и Конте не уточняются.

Стоит сказать, что Антонио был безработным с конца марта прошлого года, когда его уволили из Тоттенхэма.

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