Украина на чемпионате Европы среди спортсменов с ампутациями: расписание и результаты матчей

В субботу, 1 июня, начался чемпионат Европы-2024 среди спортсменов с ампутациями. Соренование проходит во Франции.

Участие на турнире принимает сборная Украины, которая оказалась в одной группе с: Францией, Испанией и Бельгией.

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В плей-офф выходят две лучшие команды квартета, а затем игры на вылет.

Расписание и результаты матчей сборной Украины

Субботу, 1 июня

19:00 Франция - Украина

Понедельник, 3 июня

18:00 Испания - Украина

Вторник, 4 июня

16:00 Украина - Бельгия

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