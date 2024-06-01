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Украина на чемпионате Европы среди спортсменов с ампутациями: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет результаты и календарь игр украинской команды.
Сегодня, 09:55
Сборная Украины людей с ампутациями / УАФ
Сборная Украины людей с ампутациями / УАФ

В субботу, 1 июня, начался чемпионат Европы-2024 среди спортсменов с ампутациями. Соренование проходит во Франции.

Участие на турнире принимает сборная Украины, которая оказалась в одной группе с: Францией, Испанией и Бельгией.

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В плей-офф выходят две лучшие команды квартета, а затем игры на вылет.

Расписание и результаты матчей сборной Украины

Субботу, 1 июня

  • 19:00 Франция - Украина

Понедельник, 3 июня

  • 18:00 Испания - Украина

Вторник, 4 июня

  • 16:00 Украина - Бельгия

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