Украина на чемпионате Европы среди спортсменов с ампутациями: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет результаты и календарь игр украинской команды.
В субботу, 1 июня, начался чемпионат Европы-2024 среди спортсменов с ампутациями. Соренование проходит во Франции.
Участие на турнире принимает сборная Украины, которая оказалась в одной группе с: Францией, Испанией и Бельгией.
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В плей-офф выходят две лучшие команды квартета, а затем игры на вылет.
Расписание и результаты матчей сборной Украины
Субботу, 1 июня
- 19:00 Франция - Украина
Понедельник, 3 июня
- 18:00 Испания - Украина
Вторник, 4 июня
- 16:00 Украина - Бельгия
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