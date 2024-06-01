Футболист Манчестер Юнайтед встретился в Эр-Рияде с именитыми боксерами

Онана весело проводит время в Саудовской Аравии.

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана приехал в Эр-Рияд, где проводит свой отпуск.

Камерунец встретился с экс-чемпионом мира по боксу Деонтеем Уайлдером и топовый тяжеловесом Даниэлем Дюбуа, сделав с ними совместные фото.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Напомним, сегодня состоится вечер бокса в Саудовской Аравии, где Уайлдер встретится с Чжаном Чжилееи, а Дюбуа будет противостоять Филипу Хрговичу.

Ранее сообщалось, что Роналду появился на бое Усик - Фьюри в часах за 1,5 млн долларов.

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