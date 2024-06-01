iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболист Манчестер Юнайтед встретился в Эр-Рияде с именитыми боксерами

Онана весело проводит время в Саудовской Аравии.
Сегодня, 19:19
Анде Онана / Getty Images
Анде Онана / Getty Images

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана приехал в Эр-Рияд, где проводит свой отпуск.

Камерунец встретился с экс-чемпионом мира по боксу Деонтеем Уайлдером и топовый тяжеловесом Даниэлем Дюбуа, сделав с ними совместные фото.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Напомним, сегодня состоится вечер бокса в Саудовской Аравии, где Уайлдер встретится с Чжаном Чжилееи, а Дюбуа будет противостоять Филипу Хрговичу.

Ранее сообщалось, что Роналду появился на бое Усик - Фьюри в часах за 1,5 млн долларов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Деонтей Уайлдер Даниэль Дюбуа Анде онана

Статьи по теме

"Есть только один человек": Именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика "Есть только один человек": Именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика
Усик остается абсолютом: IBF приняла решение о статусе поединка Хргович - Дюбуа Усик остается абсолютом: IBF приняла решение о статусе поединка Хргович - Дюбуа
"Не согласен, что он уже не тот": Чжилей оценил свои шансы в бою с Уайлдером "Не согласен, что он уже не тот": Чжилей оценил свои шансы в бою с Уайлдером
Трансферная цель Манчестер Юнайтед рассказал, что мог оказаться в клубе раньше Трансферная цель Манчестер Юнайтед рассказал, что мог оказаться в клубе раньше
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:13
IEM Dallas 2024: G2 сенсационно выбили FaZe, Vitality уничтожили Spirit
Европа23:07
Фанаты Боруссии выступили против спонсорского соглашения клуба с немецким производителем оружия
Европа22:56
Турецкий гранд "подогрел слухи" о назначении Моуринью
Европа22:49
Защитник Барселоны может продолжить карьеру в Арсенале
Лига Чемпионов22:34
Абсолют на матче: Усик посетил финал Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом
Лига Чемпионов22:29
Куртуа установил необычное достижение, выйдя в старте финала Лиги чемпионов
ММА22:21
Ковингтон - о весогонке Махачева: Он тупее мешка с камнями и готов лишиться пары хромосом
Лига Чемпионов22:03
Беллингем - третий в истории Реала самый молодой игрок стартового состава финала Лиги чемпионов
Теннис21:56
Свитолина прошла румынку на Ролан Гаррос
Лига Чемпионов21:55
Боруссия Дортмунд - Реал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 01.06.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK