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МЮ и Арсенал могут побороться за опорника сборной Франции

Юссуф Фофана может обойтись всего в 20 млн евро.
Сегодня, 13:35
Юссуф Фофана / Getty Images
Юссуф Фофана / Getty Images

Опорный полузащитник Монако и сборной Франции Юссуф Фофана близок к смене клуба, пишет teamtalk.

Хавбек обратил на себя внимание европейских топ-клубов своими выстплениями за Монако. В итоге его признал и Дидье Дешам, вызвав в сборную Франции.

У Фофана остался год по контракту с "монегасками", потому для большинства клубов это отличный момент для покупки игрока за примерно 20 млн евро.

Сам Фофана, как и Монако понимают, что трансфер игрока почти неизбежен, очем они уже успели побеседовать и прийти к общему мнению.

Клуб готов отпустить игрока, и сам хавбек не против уйти, но он бы все предпочел доиграть свой контракт до конца, а затем покинуть Монако.

Главными претендентами считаются Манчестер Юнайтед и Арсенал, также за ситуацией следят ПСЖ и Атлетико.

Ранее также сообщалось, что Арсенал сделал первое предложение по форварду Лейпцига.

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