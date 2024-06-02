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Арсенал подал первое предложение по талантливому форварду

Лондонцы предложили 55 млн евро за Беньямина Шешко.
Сегодня, 12:35
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Лондонский Арсенал подал официальное предложение по Беньямину Шешко, пишет teamtalk.

Издание пишет, что "канониры" предложили РБ Лейпцигу 55 млн евро за 21-летнего форварда.

При этом, известно, что отсупные словенца составляют 65 млн, и очевидно, что Лейпциг будет настаивать именно на этой сумме.

Предполагается, что "канониры" пока просто решили сделать первый ход, так как за Шешко следят почти все топ-клубы Европы. В итоге и в Лондоне понимают, что предложение придется увеличить.

А до тех пор Арсенал хочет понаблюдать и оценить реацию других клубов, включая и Лейпцига.

Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны может перейти в Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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