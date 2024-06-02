Арсенал подал первое предложение по талантливому форварду
Лондонцы предложили 55 млн евро за Беньямина Шешко.
Лондонский Арсенал подал официальное предложение по Беньямину Шешко, пишет teamtalk.
Издание пишет, что "канониры" предложили РБ Лейпцигу 55 млн евро за 21-летнего форварда.
При этом, известно, что отсупные словенца составляют 65 млн, и очевидно, что Лейпциг будет настаивать именно на этой сумме.
Предполагается, что "канониры" пока просто решили сделать первый ход, так как за Шешко следят почти все топ-клубы Европы. В итоге и в Лондоне понимают, что предложение придется увеличить.
А до тех пор Арсенал хочет понаблюдать и оценить реацию других клубов, включая и Лейпцига.
Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны может перейти в Арсенал.
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