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Финансовая полиция Италии открыла дела против целого ряда клубов

Их подозревают в том же, за что ранее был оштрафован Ювентус.
Сегодня, 15:45
Getty Images
Getty Images

Итальяная Серия А на грани очередного финансового скандала, пишет Tuttosport.

Финансовая полиция открыла расследование по делу фиктивного прироста капитала против целого ряда клубов, включая Рому, Интер, Наполи и других.

По информации властей, около 12 трансферов за последние годы были совершены с многочисленными нарушениями. 

В качестве примера приводится трансфер Раджи Наингголана. Сделка составила 38 млн евро и включала в себя переходы Сантона и Дзаньоло. Прирост капитала был зарегистрирован в размере 31 млн вместо фактических 24 млн.

Напомним, что в прошлом сезоне именно за фиктивный прирост капитала Ювентус был оштрафован на 10 очков.

Ранее также сообщалось, что Реал утвердил все документы касательно перехода Мбаппе.

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