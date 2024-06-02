Финансовая полиция Италии открыла дела против целого ряда клубов
Итальяная Серия А на грани очередного финансового скандала, пишет Tuttosport.
Финансовая полиция открыла расследование по делу фиктивного прироста капитала против целого ряда клубов, включая Рому, Интер, Наполи и других.
По информации властей, около 12 трансферов за последние годы были совершены с многочисленными нарушениями.
В качестве примера приводится трансфер Раджи Наингголана. Сделка составила 38 млн евро и включала в себя переходы Сантона и Дзаньоло. Прирост капитала был зарегистрирован в размере 31 млн вместо фактических 24 млн.
Напомним, что в прошлом сезоне именно за фиктивный прирост капитала Ювентус был оштрафован на 10 очков.
Ранее также сообщалось, что Реал утвердил все документы касательно перехода Мбаппе.
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