iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Финалист Лиги конференций остался без главного тренера

Винченцо Итальяно покинул пост наставника Фиорентины.
Сегодня, 08:32
Винченцо Итальяно / Getty Images
Винченцо Итальяно / Getty Images

Главный тренер Фиорентины Винченцо Итальяно заявил, что покидает занимаемую должность.

Об этом 46-летний специалист сообщил после перенесенного матча Серии А против Аталанты (3:2).

Читай также: Фиорентина и Аталанта знатно повеселились в последнем матче сезона Серии А

"Это были три замечательных года, которые позволят мне уйти совсем другим, чем тем, кем я был, когда пришел. Я иду с огромным опытом, за который я благодарен клубу, игрокам, которых я тренировал, и всем болельщикам Фиорентины.

Путешествие для меня, даже если трофей был не завоеван, было великолепно. Я ухожу, но отношения, которые мы создали, останутся навсегда. Я решил уйти, потому что когда ты достигаешь определенного уровня и не можешь идти дальше, а окружающая обстановка требует от тебя большего, то, я думаю, пора уйти.

Мы должны перевернуть страницу и освободить место для новых идей и нового мышления — именно это я сказал президенту", - приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.

Итальяно возглавлял Фиорентину с лета 2021 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством финишировала восьмой в Серии А и дошла до финала Лиги конференций, где уступила Олимпиакосу 0:1.

Ранее сообщалось, что Фиорентина - первая команда за десять лет, которая проиграла два еврокубковых финала подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина чемпионат Италии Серия А лига конференций Винченцо Итальяно

Статьи по теме

Фиорентина - первая команда за 10 лет, которая проиграла два еврокубковых финала подряд Фиорентина - первая команда за 10 лет, которая проиграла два еврокубковых финала подряд
Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос завоевал первый евротрофей в истории Лига конференций-2023/24: Олимпиакос завоевал первый евротрофей в истории
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс10:59
"Мудрое решение": Легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру
НХЛ10:38
Финал Кубка Стэнли этого сезона установил рекорд по расстоянию между городами соперников
Украина10:33
Без Миколенко: Ребров определился с заявкой на матч против Германии
Европа10:11
Тренер Аталанты: Я пошутил, когда сказал, что хочу Реал соперником в Суперкубке УЕФА
Евро-202409:48
"Футбол может помочь думать о других вещах": Нагельсманн высказался о матче с Украиной
Лига Чемпионов09:32
Челси вскоре представит нового главного тренера
Украина09:15
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
Украина09:10
Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Бокс08:58
"Прибью любого": Чжилей назвал двух потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Европа08:32
Финалист Лиги конференций остался без главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK