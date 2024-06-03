Финалист Лиги конференций остался без главного тренера

Главный тренер Фиорентины Винченцо Итальяно заявил, что покидает занимаемую должность.

Об этом 46-летний специалист сообщил после перенесенного матча Серии А против Аталанты (3:2).

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"Это были три замечательных года, которые позволят мне уйти совсем другим, чем тем, кем я был, когда пришел. Я иду с огромным опытом, за который я благодарен клубу, игрокам, которых я тренировал, и всем болельщикам Фиорентины.

Путешествие для меня, даже если трофей был не завоеван, было великолепно. Я ухожу, но отношения, которые мы создали, останутся навсегда. Я решил уйти, потому что когда ты достигаешь определенного уровня и не можешь идти дальше, а окружающая обстановка требует от тебя большего, то, я думаю, пора уйти.

Мы должны перевернуть страницу и освободить место для новых идей и нового мышления — именно это я сказал президенту", - приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.

Итальяно возглавлял Фиорентину с лета 2021 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством финишировала восьмой в Серии А и дошла до финала Лиги конференций, где уступила Олимпиакосу 0:1.

Ранее сообщалось, что Фиорентина - первая команда за десять лет, которая проиграла два еврокубковых финала подряд.

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