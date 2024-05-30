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Фиорентина - первая команда за 10 лет, которая проиграла два еврокубковых финала подряд

Подопечные Винченцо Итальяно повторили «достижение» Бенфики.
Вчера, 09:59
Фиорентина / Getty Images
Фиорентина / Getty Images

В рамках финала Лиги Кофнеренций Фиорентина проиграла Олимпиакосу с минимальным счетом.

Таким образом, «фиалки» второй раз подряд проиграли финал этого турнира. В прошлом сезоне они уступили Вест Хэму со счетом 1:2.

Последней командой, которая проиграла два финала еврокубков подряд была Бенфика в сезонах-2012/13 и 13/14.

Сначала "орлы" проиграли Челси со счетом 1:2, а затем Севилье. Основное и дополнительное время поединка против андалусийцев завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "нервионцы" были сильнее - 4:5.

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Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

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