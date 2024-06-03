"У нас особенный пассажир": Лунину сделали сюрприз во время поездки на финал ЛЧ

В рамках финала Лиги чемпионов Реал одолел Боруссию Дортмунд.

Украинец Андрей Лунин был вынужден ехать на матч отдельно от команды из-за простуды и не сыграл в матче, но несмотря на это получил свою порцию аплодисментов от фанов «сливочных».

Произошло это благодаря тому, что пилот самолета, на котором Лунин летел в Лондон сделал сюрприз для украинца, попросив других пассажиров поблагодарить Андрея за его вклад в результаты мадридцев.

"У нас на борту очень особенный пассажир! Андрей Лунин! Именно благодаря ему Реал вышел в финал Лиги чемпионов, поэтому, я прошу всех, кто поддерживает Реал встать и поаплодировать ему", - сказал пилот.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин сомневается в продлении контракта с Реалом.

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