Лунин может отказаться от продления контракта с Реалом

Украинский голкипер колеблется относительно того, соглашаться ли на роль, которую ему предлагают.

Украинский вратарь Андрей Лунин до сих пор не определился с будущим.

Как сообщает издание Marca, футболист колеблется относительно продления контракта с Реалом из-за того, что с возвращением Тибо Куртуа он снова может стать дублером.

Андрей увидел, что может показывать отличную игру на уровне европейского топ-клуба и хотел бы получать стабильную игровую практику.

Когда игрок примет окончательное решение относительно дальнейших карьерных шагов пока остается неизвестным.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин попал в символическую сборную Лиги чемпионов.

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