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Лунин может отказаться от продления контракта с Реалом

Украинский голкипер колеблется относительно того, соглашаться ли на роль, которую ему предлагают.
Сегодня, 11:19
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский вратарь Андрей Лунин до сих пор не определился с будущим.

Как сообщает издание Marca, футболист колеблется относительно продления контракта с Реалом из-за того, что с возвращением Тибо Куртуа он снова может стать дублером.

Андрей увидел, что может показывать отличную игру на уровне европейского топ-клуба и хотел бы получать стабильную игровую практику. 

Когда игрок примет окончательное решение относительно дальнейших карьерных шагов пока остается неизвестным.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин попал в символическую сборную Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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