Лунин может отказаться от продления контракта с Реалом
Украинский голкипер колеблется относительно того, соглашаться ли на роль, которую ему предлагают.
Украинский вратарь Андрей Лунин до сих пор не определился с будущим.
Как сообщает издание Marca, футболист колеблется относительно продления контракта с Реалом из-за того, что с возвращением Тибо Куртуа он снова может стать дублером.
Андрей увидел, что может показывать отличную игру на уровне европейского топ-клуба и хотел бы получать стабильную игровую практику.
Когда игрок примет окончательное решение относительно дальнейших карьерных шагов пока остается неизвестным.
Напомним, ранее сообщалось, что Лунин попал в символическую сборную Лиги чемпионов.
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