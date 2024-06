Лунин попал в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2023/24 по версии SofaScore

Мадридский Реал завоевал свой пятнадцатый кубок Лиги чемпионов, обыграв в финале дортмундскую Боруссию со счетом 2:0.

В этой игре не смог принять участие вратарь королевского клуба Андрей Лунин, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Несмотря на пропуска самого важного матча всего турнира, 25-летний украинец попал в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам прошедшего сезона по версии статистического портала SofaScore.

Со средней оценкой 7.58 балла Лунин занял место среди лучших игроков соревнования.

Символическая сборная Лиги чемпионов: Лунин (7.58, Реал) - Кунде (7.16, Барселона), Хуммельс (7.35, Боруссия Д), Диаш (7.18, Манчестер Сити) - Киммих (7.49, Бавария) - Сака (7.71, Арсенал), Гризманн (7.84, Атлетико), Беллингем (7.74, Реал), Винисиус (7.66, Реал) - Кейн (7.62, Бавария), Мбаппе (7.69, ПСЖ).

