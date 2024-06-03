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Челси объявил о назначении нового главного тренера команды

"Синие" переманили специалиста из Лестера.
Сегодня, 17:14
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Челси официально сообщил о том, что новым главным тренером команды стал Энцо Мареска.

Стороны заключили контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон.

Итальянский специалист приступит к работе 1 июля. Ранее сообщалось, что Челси заплатит Лестеру компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.

Мареска возглавил Лестер в прошлом году и выиграл с командой Чемпионшип. 

Напомним, после окончания сезона Челси объявил об отставке Маурисио Почеттино. Команда финишировала на шестом месте и вышла в Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что Челси бесплатно подпишет английского защитника.

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