Челси объявил о назначении нового главного тренера команды
Челси официально сообщил о том, что новым главным тренером команды стал Энцо Мареска.
Стороны заключили контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон.
Welcome to Chelsea, Enzo Maresca! 👊#WelcomeEnzo pic.twitter.com/ZKfuXKQdGD— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 3, 2024
Итальянский специалист приступит к работе 1 июля. Ранее сообщалось, что Челси заплатит Лестеру компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.
Мареска возглавил Лестер в прошлом году и выиграл с командой Чемпионшип.
Напомним, после окончания сезона Челси объявил об отставке Маурисио Почеттино. Команда финишировала на шестом месте и вышла в Лигу конференций.
Ранее сообщалось, что Челси бесплатно подпишет английского защитника.
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