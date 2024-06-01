Челси бесплатно подпишет английского защитника

Лондонский Челси усилит линию защиты английским футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «синие» подпишут Тосина Адарабиойо. Трансфер состоится на правах свободного агента, поскольку, в центрбека закончится контракт с «дачниками» летом.

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Медосмотр состоится на следующей неделе. Контракт, условия которого пока неизвестны, будет подписан после его прохождения.

Отметим, что в течение этого месяца ходили слухи, что Тосин близок к переходу в Ньюкасл, но столичный клуб смог перехватить игрока.

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