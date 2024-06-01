iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси бесплатно подпишет английского защитника

«Синие» перехватили у Ньюкасла Тосина Адарабиойо
Сегодня, 20:01
Тосин Адарабиойо / Getty Images
Тосин Адарабиойо / Getty Images

Лондонский Челси усилит линию защиты английским футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «синие» подпишут Тосина Адарабиойо. Трансфер состоится на правах свободного агента, поскольку, в центрбека закончится контракт с «дачниками» летом.

Читай также: Челси подписал контракт с новым тренером - Романо

Медосмотр состоится на следующей неделе. Контракт, условия которого пока неизвестны, будет подписан после его прохождения.

Отметим, что в течение этого месяца ходили слухи, что Тосин близок к переходу в Ньюкасл, но столичный клуб смог перехватить игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Челси подписал контракт с новым тренером - Романо Челси подписал контракт с новым тренером - Романо
Челси включился в гонку за вратарем сборной Грузии Челси включился в гонку за вратарем сборной Грузии
Челси отказался от идеи подписания форварда Наполи Челси отказался от идеи подписания форварда Наполи
"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси "У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:13
IEM Dallas 2024: G2 сенсационно выбили FaZe, Vitality уничтожили Spirit
Европа23:07
Фанаты Боруссии выступили против спонсорского соглашения клуба с немецким производителем оружия
Европа22:56
Турецкий гранд "подогрел слухи" о назначении Моуринью
Европа22:49
Защитник Барселоны может продолжить карьеру в Арсенале
Лига Чемпионов22:34
Абсолют на матче: Усик посетил финал Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом
Лига Чемпионов22:29
Куртуа установил необычное достижение, выйдя в старте финала Лиги чемпионов
ММА22:21
Ковингтон - о весогонке Махачева: Он тупее мешка с камнями и готов лишиться пары хромосом
Лига Чемпионов22:03
Беллингем - третий в истории Реала самый молодой игрок стартового состава финала Лиги чемпионов
Теннис21:56
Свитолина прошла румынку на Ролан Гаррос
Лига Чемпионов21:55
Боруссия Дортмунд - Реал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 01.06.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK