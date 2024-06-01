Челси подписал контракт с новым тренером - Романо

Челси и Энцо Мареска подписали контракт, утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, специалист подписал пятилетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон.

Также уже готовы все документы, касающиеся компенсации бывшему клубу итальянского менеджера Лестеру. "Лисы" получат около 10 млн евро.

Большей информацией Романо не поделился, также неизвестно, когда состоится официальная презентация нового тренера.

Напомним, ранее Мареска возглавлял Лестер, который сумел вывести в АПЛ сразу после своего назанчения.

Также ранее сообщалось, что Челси снова хочет купить вратаря.

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